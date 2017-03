Vila-real treballa en la redacció del projecte de nous aularis en Carlos Sarthou.

Territori i Educació col•laboraran amb la Generalitat perquè la construcció de l'edifici estiga llesta este mateix any.

Els regidors de Territori i d'Educació, Emilio Obiol i Mónica Manyes ja han mantingut diverses reunions de treball amb els responsables de la Generalitat per a avançar en el projecte del nou aulari d'educació infantil en el Carles Sarthou. El projecte convertirà al centre en el primer a comptar amb dos aules públiques específiques de 2 anys. L'ajuntament pretén col•laborar amb el departament autonòmic en la redacció del projecte amb l'objectiu d'accelerar els tràmits i que la construcció de l'edifici, a càrrec de la Conselleria, estiga llesta "a ser possible este mateix año".

El projecte contempla importants novetats per al centre, la principal d'elles és que serà un centre de doble línia, amb la qual cosa esta decisió representa de pensar en el futur, i que comptarà, per primera vegada en la ciutat, amb dos aules específiques per als xiquets menors de 2 anys. A més d'estes dos unitats, el projecte contempla altres sis aules d'educació infantil a partir de 3 anys.

L'aulari es construirà, tal com ha reivindicat sempre la comunitat educativa del centre, en el propi col•legi, junt amb l'edifici de Primària, encara que no en l'espai que ara ocupen les aules prefabricades. En concret, la idea és ubicar el nou bloc en una zona del pati en l'accés al col•legi, alliberant l'àrea enfront del gimnàs on s'ubiquen en l'actualitat les unitats provisionales."Con este projecte, complim al compromís de construir un aulari propi en el col•legi Carlos Sarthou que permeta retirar les aules prefabricades mantenint els alumnes d'infantil dins de les pròpies instal•lacions del centro" explica el regidor de Territori, Emilio Obiol.