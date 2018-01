Vila-real torna a Fitur per promocionar el turismo religiós

Vila-real estarà la setmana que ve en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid sota el paraigua del Patronat Provincial de Turisme, amb l'objectiu de reforçar el posicionament referent de la ciutat en l'àmbit del turisme religiós. Un posicionament estratègic en el qual se seguiran centrant els esforços en matèria turística durant l'any 2018, després de la consolidació del lideratge local experimentat l'any passat amb motiu del Centenari del Patronatge de Sant Pasqual.

La participació de la ciutat a Fitur es produirà sota el paraigua del Patronat Provincial de Turisme, del que Vila-real forma part, pràcticament sense cost per al consistori, “seguim la mateixa tònica, integrant-nos en l'oferta del Patronat Provincial i minimitzant, d'aquesta manera, els costos, al mateix temps que millorem les sinergies amb els municipis del nostre entorn amb una proposta unificada” apunta el regidor de Turisme, Diego Vila.

En l'oferta que Vila-real promocionarà en la fira turística de referència en l'Estat destaquen també altres recursos com el patrimoni, cultura, naturalesa i, sobretot, el turisme vinculat amb la salut i l'esport, en el qual la ciutat destaca per la seua xarxa d'infraestructures. "El posicionament estratègic de Vila-real en matèria turística se centra en l’àmbit religiós, però no podem renunciar a altres recursos de gran valor que ens diferencien i que, per descomptat, anem a seguir potenciant”, conclou Vila.