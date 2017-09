Vila-real és la tercera ciutat valenciana en rebre major subvenció per la promoció del valencià

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport acaba de concedir, a través de l'àrea de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, una línia d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana dotada amb 1.114.639 euros, que s'han repartit entre 232 municipis. Vila-real és la tercera població en major quantia rebuda per a seguir impulsant el valencià a través de la Regidoria de Normalització Lingüística i la primera de tota la província.

En total, l'Ajuntament de Vila-real ha obtingut 22.874 euros per al foment de l'ús del valencià, només per darrere d'Elx, dotada amb 28.359 euros, i de València capital, amb 26.920 euros.

Entre les iniciatives que es desenvolupen en la ciutat destaquen els cursos de valencià per a la població adulta, la campanya del Voluntariat pel valencià, actuacions de música o sessions de cinema en valencià, dirigides a centres educatius i també al públic en general, durant tot l'any. Des de la Regidoria també es planifiquen activitats com a teatre en valencià i el programa radiofònic Ràdio-activitat, s'elabora la guia educativa municipal Recull i es col•labora en el lliurament dels Premis Sambori de literatura en valencià per a xiquets. A més, s'editen agendes escolars, s'impulsen campanyes de suport a la lectura en valencià, el Correllengua escolar, l'edició de la revista Font, les cartes als Reis d’Orient i la campanya El nom és Vila-real. Activitats “que ara es voràn reforçades amb l'ajuda concedida per part de la Conselleria, ja que serviran per a seguir fomentant l'ús del valencià en tots els àmbits, amb l´objectiu d´ aconseguir la seua completa normalització”apunta el regidor de Normalització Santi Cortells.