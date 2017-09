Vila-real tanca 10 dies de festa amb pocs incidents i molta participación

La policía Local ha documentat 63 queixes per molèsties –enfront de les 69 de fa un any-, quatre denúncies a penyes per embrutar la via pública, sis per molestar al veïnat i una més per no donar-se d'alta en el registre de penyes.

També s´han realitzat controls d'alcohol i drogues que s'han saldat amb cinc denúncies de caràcter administratiu per consum d'alcohol i tres més per drogues. Quant a incidents, només s'ha tingut constància d’una baralla que va finalitzar amb un ferit lleu i tres ferits en els actes taurins: un jove de 19 anys de Castelló amb una contusió al genoll, un vila-realenc de 20 anys amb una banyada a l'escrot i un castellonenc de 24 anys amb una puntada a la cama.

Èxit de participación en els concerts de Loquillo, Duo Dinamico o l´orquestra Centauro. A més el programa que ha arribat en paper a 12.000 persones i a més de 30.000 persones de manera digital, amb un increment d'usuaris, que en la seua majoria han accedit des de l’APP municipal, que continua en ascens, instal•lada ja en 2.500 dispositius.