Vila-real ha superat els 100 delictes per alcohol i drogues al volant durant 2017

La Policia Local de Vila-real ha tancat l'any 2017 amb prop de 300 casos de consum d'alcohol i drogues al volant, 110 d'ells catalogats com a delicte i la resta liquidats amb una denúncia administrativa.

S'han produït 110 delictes contra la seguretat viària, després de comprovar que superen amb escreix els nivells permesos, aquestes persones són derivades a un judici ràpid com a investigats. En total, d'aquestes 110 denúncies, 98 d'elles han sigut per alcoholèmia set d'elles per negar-se a realitzar-se el test, dues per drogues (quan queda acreditat que la persona té serioses dificultats per a circular) tres per conducció temerària i nou per no tenir permís de conduir.

Els agents han practicat nombrosos controls de drogues i alcohol als conductors, que han donat com a resultat 110 denúncies administratives per donar positiu en consum de drogues i 76 per consum d'alcohol. De les denúncies interposades per drogues, es dedueix que el 39,7% són per consum de cocaïna; el 46,9% per cànnabis; el 3,6% per opiacis i el 9,6% per conduir sota els efectes de les anfetamines.

La regidora de Seguretat Ciutadana Silvia Gómez ha explicat que” aquest resultats son superiors al 2016, ja que en 2017 s'han incrementat els controls nocturns”. Indica a més que els delictes contra la seguretat viària han augmentat en 47 i les denúncies administratives per alcohol són 43 més que en 2016. Tan sols descendeix en vuit el nombre de denúncies administratives per drogues.

Les penes per conduir sota els efectes de l'alcohol són de 500 euros, excepte que ja haguera sigut sancionat l'any immediatament anterior per excedir la taxa d'alcohol permesa, així com al que circule amb una taxa que supere el doble de la permesa, en aquest cas seran 1.000 euros. La mateixa quantitat (1.000 €) abonarà qui es negue a efectuar la prova d'alcohol o drogues, igual que la multa per consumir drogues al volant. A més, se suma la retirada de punts, que va des dels quatre als sis, de manera automàtica.