Vila-real supera el primer cap de setmana festiu amb alta participació en els actes.

Al voltant de 1000 persones han participat en una cavalcada que es va avançar a les 17.00 hores de la vesprada, per la cita del futbol en l'estadi de la ceràmica.

Prop de 20 carrosses han participat en la cavalcada que ahir va celebrar Vila-real per la principal avinguda de la ciutat. Les penyas, amb les seues crítiques, van prendre el pols a l'actualitat municipal amb crítiques com l'estat de placetas com la de l'àngel, les inundacions, el canvi de nom al camp de futbol o el tancament d'una coneguda discoteca. Les penyes van desfilar prèviament a les reina i dames de 2017 i 2016, associacions, xarangues, teatre i grups de dansa.

Amb el primer cap de setmana, el primer concert del cartell musical amb Celtes Curts. També inici de festes amb l'homenatge als matrimonis que enguany celebren el seu 50 aniversari, enguany han acudit 31 parelles a l'auditori municipal. I a més la nova cronoescalada, ahir fins a la cima del campanar, a 42 metres d'altitud.

Hui dilluns, 15 de maig la jornada passa per la celebració de la tradicional xulla a partir de les 21 hores de la nit, però prèviament Vila-real se suma a la celebració del dia de Sant Isidre Llaurador a les 18.30 de la vesprada amb una missa en l'església Arcipretal, amb l'assistència de reina i dames. El repartiment de motxilles de la campanya Coneixement! , sota el lema "Fes que la festa no et supere, porta el Coneixement darrere!, pels carrers de la ciutat. A partir de les dotze de la mitjanit actuació de l'orquestra Supermagic en la plaça major.

ESMORZAR POPULAR AMB AFILIATS DEL PP

El diputat nacional del PP per Castelló, Miguel Barrachina i la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, assistixen junt amb el president del PP de Vila-real Héctor Folgado al tradicional esmorzar que organitza el Partit Popular hui dilluns a les 10.30 en el carrer Mare de Déu dels Desamparats. Esta previst que acudisquen uns 400 afiliats populars.