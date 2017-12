Vila-real signa 30 convenis amb entitats socials, cultural, juvenils i econòmiques

L'Ajuntament de Vila-real ha signat en els últims dies una trentena de convenis de col•laboració amb associacions que treballen en la ciutat, tant en l'àmbit social, com cultural, juvenil i econòmic, entre d’altres, per un valor global de 721.800 euros.

En l'àmbit social s'han signat convenis amb l'Associació de Fibromialgia i Malalties Reumàtiques de Vila-real (10.000 euros), Síndrome de Down (12.000), Creu Roja (50.000), Smara (9.000), Acudim (20.000), Sant Vicent de Paül (6.000), Joventut Antoniana (13.000), Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer (25.000), Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (11.000), Associació Espanyola Contra el Càncer (20.000), Fundació Manantial (20.000) i Càritas, que compta amb un conveni general de 21.000 euros i específic per a l'atenció a transeünts, per valor de 52.624 euros.

Així mateix, s'han renovat acords amb Joventut Antoniana per a la celebració de la Cavalcada de Reis (25.000 euros) i amb la congregació de Lluïsos (6.000). A ells se sumen els convenis amb la Unió Musical La Lira (60.000); l'Agrupació Musical Virgen de Gracia (9.000 euros), Apaval (10.000), Tir i Arrossegament (3.000) i El Trull (8.000), sense oblidar el de la Fundació Pro-Monestir i Basílica de Sant Pasqual de Vila-real (13.000) i els compromesos amb el patronat de la UNED (65.000) i UNED Sènior (13.800).

En l'àmbit econòmic, s'aporten 35.000 euros a la Cambra de Comerç per als Vivers d'empreses i la mateixa quantitat per a formació; 6.000 euros a Qualicer; 20.000 a Ucovi; 20.000 a Adavi; 70.000 a la Fundació Globalis i 54.000 euros a Tots Units.