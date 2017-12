Vila-real s´adherix al pla Edificant per ampliar i construir col-legis

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per unanimitat l'adhesió de la ciutat al pla Edificant per a l'ampliació i construcció de centres docents a la ciutat. L'adhesió al programa es produeix després de rebre també el vistiplau del Consell Escolar Municipal i dels consells escolars dels diferents centres afectats. Entre les actuacions incloses en el pla estan la construcció de gimnasos als col•legis Pasqual Nàcher, Escultor Ortells i Concepión Arenal, la renovació del sostre del José Soriano, entre altres.

En total, són 16 les actuacions reivindicades pels centres docents per a millorar les instal•lacions, a més de la nova Escola Oficial d'Idiomes i la construcció del quart institut. Al marge del pla Edificant, en breu s'escometrà l'edificació del nou aulari d'infantil del col•legi Carlos Sarthou. “Del que es tracta és de sumar forces perquè els diners pressupostats per la Generalitat per a la construcció i millora d'infraestructures educatives puga executar-se de manera més ràpida i eficient”, valora el regidor d'Educació, Eduardo Pérez, qui recorda que les actuacions del programa seran sufragades íntegrament per la Generalitat, encara que es delega la gestió en els municipis per a agilitar la redacció dels projectes.

D'altra banda, el Ple ha aprovat també per unanimitat el nou reglament del Cementeri, que s'actualitza a la normativa vigent, amb el principal objectiu de facilitar la unificació d'enterraments, entre altres millores. La sessió ha donat el vistiplau a una relació de despeses per 29.429 euros i una modificació de pla per a fer possible l’ampliació de la nau de Reciplana.