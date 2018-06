Vila-real reserva 50.000 euros del pressupost per a la fundació de Sant Pasqual

La Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual ha fet balanç de la gestió de l'organisme i valorar els projectes en marxa per a promoure l'entorn de la basílica i posar en valor la figura del patró de la ciutat.

En la reunió, s´ ha plantejat un nou projecte per a incorporar escultures de ceràmica a les fornícules de la porta principal de la basílica.

Durant l´encontre s´ha plantejat el projecte d´escultors locals per a completar la façana principal del temple –la porta que dóna al jardí de Sant Pasqual-, incorporant a les cinc fornícules existents escultures de ceràmica d'1,70 metres amb les imatges de sants com el mateix Sant Pasqual o Santa Clara. El patronat ha emplaçat els autors de la proposta a presentar formalment el projecte i el seu pressupost per a procedir a la seua valoració.

L´alcalde José Benlloch ha donat compte de la reserva de 50.000 euros en el pressupost municipal, aprovat recentment, per a contribuir als projectes de millora del recinte del cor, en el qual s'inclouen també actuacions com la construcció d'una nova porta de fusta. El projecte del Centre de Recepció de Visitants de la basílica, que impulsarà la Diputació amb un pressupost de 70.000 euros, és una altra de les previsions per als pròxims mesos, durant els quals Vila-real seguirà commemorant el 400é aniversari de la beatificació de Sant Pasqual amb noves accions.