Vila-real rep una subvenció de 150.000 euros amb la finalitat d'ajudar als veïns en la inserció sociolaboral

L'Ajuntament de Vila-real ha rebut, per segon any consecutiu, una subvenció de 147.762 euros per a l'engegada del programa d'Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, impulsat per la Regidoria de Serveis Socials i finançat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de fons europeus.

El regidor de l'àrea, Álvaro Escorihuela, ha explicat que el pla permetrà incorporar sis tècnics durant cinc mesos (entre agost i desembre) perquè assessoren, formen i ajuden a entre 100 i 150 usuaris dels Serveis Socials. “Comptem amb l'experiència de l'any anterior, en el qual es va atendre 153 persones –beneficiàries, en aquest cas, de la Renda Valenciana d'Inclusió-, 28 de les quals van trobar una ocupació abans de finalitzar el projecte”, indica l'edil, qui destaca que “alguns dels tècnics que els atendran també repeteixen experiència”.

En aquest sentit, destaca que en aquesta ocasió es tornarà a atendre una xifra similar d'usuaris. “Amb aquells que ja van passar pel programa però no van trobar ocupació, es farà un seguiment que ja tindrà en compte els coneixements adquirits, mentre que amb aquelles persones que s'incorporen per primera vegada se seguirà un altre pla”, assegura.

Tal com apunta Escorihuela, el programa treballa amb els usuaris habilitats bàsiques sociolaborals, com l'elaboració de currículums o actualitzar les seues dades i experiència en les diverses plataformes virtuals per a trobar ocupació i se'ls oferiràn tallers i formacions paral·leles per a aprendre informàtica amb ordinador i telèfon mòbil, així com cursos complementaris, com els de manipulador i conductor de carretons. “La finalitat és oferir-los les habilitats bàsiques perquè es posen al dia, ja que molts d'ells porten anys fóra del mercat laboral i requereixen d'un treball psicosocial que els ajude a reinserir-se amb totes les garanties”, afirma.

El regidor de Serveis Socials manifesta que “estem molt satisfets de rebre per segon any consecutiu aquesta ajuda” i anima als usuaris a “traure-li el màxim profit a aquesta oportunitat per a donar un nou impuls a les seues vides”.