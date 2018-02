Vila-real rep el primer premi Som Ceràmica per la remodelació del Llaurador

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha rebut aquest matí el primer premi Som Ceràmica, atorgat per la Diputació Provincial en reconeixement a l'ús urbà de la ceràmica, pel projecte de remodelació de la plaça del Llaurador. Benlloch avança que els 30.000 euros de la dotació es reinvertiráan en noves aplicacions urbanes en ceràmica, com la segona fase de la mateixa plaça del Llaurador, on ja s'estan instal•lant nous bancs revestits de materials ceràmics.

“El reconeixement social és molt important, per açò rebre aquest primer premi pel nostre suport a la ceràmica és un orgull per a la ciutat de Vila-real. I ho és més encara pel projecte que se'ns ha reconegut, una plaça que, fruit de la col•laboració públic-privada i de la mà del Villarreal CF, s'ha convertit en el millor aparador possible per al nostre principal motor econòmic, la ceràmica”, detalla Benlloch. El projecte va consistir en la demolició del vell pavelló Campió Llorens, un edifici obsolet que serà substituït pròximament per un nou poliesportiu finançat pel Villarreal CF, i la reconversió de l'espai en una gran plaça de 3.200 metres quadrats de gres porcelànic que dóna accés al renovat Estadi de la Ceràmica i permet la celebració a la zona d'espectacles de gran format.

En l'Ajuntament de Vila-real “hem apostat des del primer dia per portar la ceràmica al carrer, mostrant totes les aplicacions i possibilitats que ofereix, i, amb aquest objectiu, seguirem treballant, reinvertint els 30.000 euros del premi en usos urbans de la ceràmica com els bancs que, una vegada superats els problemes de seguretat a la zona, estem instal•lant ja a la plaça del Llaurador per a seguir millorant l'espai”, conclou.