Vila-real rep una nova sentència urbanística de la gestió popular de 910.000 euros

L'Ajuntament de Vila-real ha rebut una nova sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº2 de Castelló, que condemna a la ciutat a pagar 910.211 euros per l'ocupació d'una parcel•la privada per a realitzar una nova eixida cap a Castelló, a través de l'obertura de l'avinguda de França. Una quantitat a la qual se li podrien sumar al voltant de 300.000 euros més en concepte d'interessos generats des del 5 de novembre del 2009, moment en el qual es produeix l'ocupació dels terrenys als seus legítims propietaris, la qual cosa sumaria 1,2 milions en total.

La sentència amb data del 9 de gener de 2018, podria no ser l'única, ja que “va haver-hi més persones afectades per la creació d'aqueixa avinguda i en aquest cas només parlem d'un particular” i ha afirmat que “anem a interposar un recurs d'apel•lació al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a discutir des de quan compten els interessos, ja que va ser en 2011 quan va començar a rodar el trànsit per l'avinguda, encara que el que és evident és que es va fer un empastre i es va ocupar il•legalment un terreny”. “És la mateixa manera d'actuar que amb el jardí de Botànic Calduch, amb el col•legi José Soriano, amb el jardí de Jaume I o amb el Molí la Vila, entre d’altres”, apunta l'alcalde, “i en sis anys ja portem pagats més de 30 milions d'euros, quantitat que haguera donat molt de si per a altres qüestions també molt necessàries”.

El primer edil també assenyala que s'han estalviat uns 300.000 euros a les arques públiques, ja que inicialment es demanaven 1,2 milions pels terrenys, als quals se sumarien els 300.000 euros d'interessos i denuncia que “caldria investigar si hi ha algun tipus de responsabilitat personal per als gestors d'aquest empastre, que encara a dia d'avui ens segueixen donant lliçons de com gestionar els diners dels veïns, però no donen la cara”.

D'aquesta manera, i per transparència, Benlloch ha anunciat que a partir d'ara es van a publicar al web municipal les noves sentències que arriben, “perquè tots els veïns sàpien l'esforç que estem realitzant i com de complicat és gestionar aquesta ciutat amb el passat tan negre que ens han deixat”. “No és una broma, per al PP possiblement sí ho era balafiar els diners de tots, però la seua irresponsabilitat ens porta novament temps en els quals anem a defensar fins a l'últim euro de tots”, conclou.