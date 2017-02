Vila-real renova la targeta de discapacitat per a evitar falsificacions.

Amb l'objectiu d'inculcar el respecte cap a les persones amb mobilitat reduïda, la Unitat de Tràfic de la Policia Local inicia el dilluns, 6 de febrer, junt amb Acudim, la 12a edició de la campanya Eliminant Barreres. La policia intensificarà els controls sobre l'estacionament en rampes, en passos de vianants, en zones de vianants i voreres, així com en espais reservats per a discapacitats.

En esta edició, la campanya contempla com a novetat, la renovació de la targeta de discapacitat, a causa de l'entrada en vigor d'un nou decret que incorpora des d'ahir un nou format de targeta europea amb un holograma especial i lletres en braille per a evitar la seua falsificació i per a continuar millorant el seu ús. "En Vila-real comptem amb 155 places nominals i amb altres genèriques per a discapacitats en zones específiques on sempre es reserven espacios", explica Nieto, "sin embargament, gràcies a la vigilància constant i al suport d'Acudim, hem detectat que hi havia persones que no feien un bon ús de la targeta o que inclús la falsificaven, quelcom que amb este nou format es pretén evitar". Vila- real és la primera ciutat en què s'implantarà el nou model de targeta.

La memòria de la campanya, contempla que des de la posada en marxa , fer 12 anys, es van registrar 501 denúncies, enfront de les 57 en 2016, majoritàriament per estacionar sobre rampes de discapacitats o en zones de vianants i voreres, encara que també en passos de vianants i en zones reservades. En este sentit la presidenta d'Acudim, Fina Mora, destaca els "buenos resultats de la campanya, passant d'una multitud de denúncies a molt poquetes, perquè cada vegada estem tots més sensibilitzats i no és tan freqüent veure cotxes mal aparcados"

A més, respecte a la nova targeta de discapacitat, ha destacat la "importante tasca de conscienciació que realitza la Policia Local", ha assegurat que "igual que es demana una bona actitud als que no tenen cap discapacitat, també es requerix a les persones amb mobilitat reduïda que facen un bon ús dels recursos a favor seu, hem de donar exemple i, si algú no necessita la reserva d'aparcament, que no s'aprofite de les circumstàncies, ja que això fa mal a la resta del col•lectiu que, òbviament, no hem buscat estar en una cadira de ruedas".