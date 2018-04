Vila-real renova el jardí de Mestre Vidal

La Regidoria de Serveis Públics escomet els treballs, a petició dels veïns, que inclouen l’eliminació de grafits, el pintat de murs i la creació de nova zona de gespa i la instal•lació de reg per aspersió, a banda de reparar la Font.

Els treballs han consistit en la completa renovació de la zona de jocs, que ara també incorpora sòl de cautxú per a millorar la seguretat dels més menuts, Els tècnics també han procedit a pintar tot el mobiliari urbà i han eliminat grafits, a més de pintar els murs que delimiten el parc. Així mateix, s'han creat noves zones de gespa de forma perimetral i s'ha instal•lat un nou sistema de reg per aspersió per al seu correcte manteniment.

Entre els treballs escomesos destaquen la reparació de la font –que tenia pèrdues d'aigua- i la col•locació de més bancs per a asseure's.