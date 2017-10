Vila-real reforça la seguretat en la jura de bandera civil amb prop de 800 jurands

El dissabte a partir de l'11 el matí esta previst que comence l'acte de la jura de bandera civil en la plaça de l'estadi de la ceràmica amb la participació de 760 jurant i l'assistència de 2.500 persones, entre els que s'inclouen els 300 militars i tres banderes habilitades per a la jura.

El dispositiu de seguretat per a l'esdeveniment es posa en marxa este matí després de l'assaig previst a les 10.00 hores. Entre les mesures de seguretat esta la restricció al recinte on se celebra l'acte, que serà controlat pels agents que cobriran la seguretat en l'acte i la contractació d'un servici privat de seguretat, del que es fa càrrec l'ajuntament de Vila-real.

La Guàrdia Civil s'encarregarà de guiar els comboys que llagrán fins a la zona i el recinte estarà custodiat per mitjans tant de la Policia Nacional com de la Policia Local i altres cossos tant de Vila-real, Castelló, com València i Madrid. Hauran agents a cavalls, a peu distribuïts en diferents punts de l'entorn, també un helicòpter i tot tipus de mesures de seguretat, com el tall de carrers per a evitar l'accés en vehicle a la zona.