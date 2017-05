Vila-real reforça la seguretat en els actes més multitudinaris de les festes.

David Barelles: "Se col•locaran elements rígids per a evitar l'accés de vehicles de tonatge mitjà, on se celebren esdeveniments masius".

La Junta Local de Seguretat presidida pel subdelegat del govern David Barelles i l'alcalde José Benlloch, ha acordat reforçar el dispositiu de seguretat en festes, en els actes més multitudinaris. "Hi ha que recordar que estem en el nivell 4 d'alerta antiterrorista en tot l'Estat, però no hi ha res que ens faça pensar que puga succeir cap atac", assenyala Barelles, qui destaca que "no volem generar una alarma innecessària, però instal•larem elements rígids per a evitar l'accés de vehicles de tonatge mitjà o alt a zones calentes de la ciutat, on se celebren esdeveniments masius".

Policia Local, Policia Nacional i Policia Autonòmica junt amb altres cossos com a Protecció Civil o Creu Roja, entre altres, conformen el dispositiu de seguretat que es posarà en marxa divendres que ve 12 de maig amb la previsió d'unes 1000 entrades de servici, la mitat aproximadament seran a càrrec de la Policia Local i la resta entre la Policia Nacional i la resta de cossos que intervenen. L'equip se centrarà a controlar la delinqüència i evitar els robatoris en les vivendes, ja que "son uns festejos que es viuen intensament en el carrer, per la qual cosa les cases poden convertir-se en un punt d'atenció per a algunes personas", explica Barelles.

Segons l'alcalde Benlloch "el protocol està preparat perquè no hi haja cap problema en actes com la macrosopar de penyes, el concert de Chenoa, el concurs de paelles, la processó i l'ofrena i la cavalcada, entre altres punts on maximitzarem els recursos perquè la gent puga passar-ho bé, especialment en un any en què celebrem el centenari del patronatge de sant Pasqual sobre la ciudad".

També la Junta Local de Seguretat ha abordat el nomenament d'un director taurí que se suma a l'anteriorment destinat per a "velar per la protecció i seguretat animals amb què som especialment sensibles i amb els que som especialment escrupolosos en el compliment de la ley", afirma Benlloch.

DELINQÜÈNCIA A VILA-REAL

Durant la reunió de seguretat prèvia a festes, també David Barelles ha donat a conéixer les dades quant a delinqüència a Vila-real, amb 28 infraccions per cada mil habitants, " una xifra excel•lent, tenint en compte que la mitjana estatal està en 44 i la provincial en 43, la qual cosa denota la coordinació entre la Policia Local i la Nacional", apunta. "Som una ciutat segura, però volem continuar millorant per a evitar nous repunts en el robatori a segones residències o als pous de reg, que és un tema que preocupa especialment a la ciutadania, no sols de Vila-real, sinó de tota la comarca" afig Benlloch, alhora que s'ha mostrat satisfet pel funcionament del protocol de protecció de víctimes de violència de gènere, que es va posar en marxa mesos arrere i pel que Vila-real destinava dos agents de la Policia Local a treballar en este sentit junt amb el cos nacional. En total són una quinzena de dones a les que es fa seguiment per la seua seguretat.