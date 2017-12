Vila-real recupera la gala de l´esport amb un nou format

Després de la recent renovació del Consell Local de l’Esport, el regidor d'Esports, Javier Serralvo, s'ha reunit amb els representants d'aquest òrgan per a, entre altres qüestions, posar data a la pròxima Gala de l’Esport.

El pròxim 22 de febrer, i dins de les festes fundacionals de la ciutat, l'Auditori acollirà l'esdeveniment, que comptara amb un nou format. Els guardons seran per a esportistes, equips, gestors o directius i entrenadors en actiu que aquest 2017 hagen destacat per alguna particularitat.

Hi haurà un premi al millor esportista en categoria masculina i femenina; un altre per al millor equip masculí i femení; un guardó per al millor esportista adaptat tant en versió masculina com en femení i un altre per al millor gestor o directiu de club i al millor entrenador o entrenadora la trajectòria d'un esportista, entrenador o gestor i també hi haurà un altre premi especial obert als clubs que hagen obtingut les millors marques i a aquelles empreses que hagen contribuït a promoure l'esport en la ciutat.

Entre l'1 i el 31 de gener qualsevol persona o club podrà proposar candidats als premis i la primera setmana de febrer es convocarà el Consell de l’Esport –que es reunirà de manera trimestral- per a votar i escollir democràticament als guanyadors.