Vila-real recorrerà la resolució del ministeri amb l'estratègia DUSI local.

L'ajuntament es presentarà a la tercera convocatòria per a poder aconseguir fons FEDER.

L´Ajuntament de Vila-real es reuneix amb el ministeri d´Hisenda per conèixer com valora les estrategies EDUSI. / ONDACERO.ES

Els tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-real Silvia Gómez i Xavier Ochando han mantingut una reunió amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per conéixer els criteris seguits pel Govern en la selecció de les Estratègies Urbanes de Desenvolupament Sostenible Integrat (Edusi) que rebran finançament europeu. En la trobada, la delegació ha defensat el treball municipal, participat per tots els grups i agents socials, i ha avançat la intenció del govern local de presentar al•legacions a la resolució del Ministeri. “Després d'aquesta reunió, anem a analitzar i valorar tota la documentació, encara que la intenció és al•legar la resolució i defensar fins on faça falta els interessos dels veïns i veïnes de Vila-real”, explica el tinent d´alcalde d´Economia, Xavi Ochando.

La reunió amb el Ministeri d'Hisenda es produeix després de la resolució de les ajudes europees a les Edusi publicada la setmana passada, que deixa fora dels fons Feder la proposta presentada per la ciutat a la segona convocatòria de subvencions.

A més de presentar al•legacions, l'equip de govern treballa també en la presentació de l'estratègia DUSI a una tercera convocatòria de les ajudes europees.