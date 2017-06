Vila-real reconeixerà als veïns de la tercera edat el 15 de juny.

La casa dels Mundina serà l´escenari el pròxim 15 de juny per celebrar el Día del Major, declarat per Nacions Unides. La jornada es realitzarà de 10.00 a 13.00 hores i pretén reconèixer als veïns i asociacions que treballen amb la tercera edat a la ciutat. Vila-real compta amb més de 10.000 majors de 60 anys i a la cita estan convidats tots els majors de la ciutat, acudisquen o no als centres de majors, perquè aquest és el seu dia . Un dia en el qual des de l'Ajuntament s'aprofitarà per a felicitar i homenatjar les entitats que “porten anys treballant amb aquestes persones, organitzant activitats per a canalitzar les seues motivacions i mantenir actius als nostres majors”, explica la regidora de Familia Rosario Royo.

Sota el títol Històries de vida, el Dia del Major es donarà a conèixer una senzilla publicació que s'ha realitzat recopilant les històries. Un treball que realitzen usuaris del CEAM La Olivera i que el 15 de juny, els seus propis protagonistes explicaran de viva veu. En l'acte es farà un reconeixement a les juntes directives de les associacions de majors de Vila-real. EN la mateixa jornada, una mestra jubilada explicarà les seues vivències. Es tracta de Purificació Andreu, més coneguda com a donya Purita, que a més té un llibre amb la seua experiència de vida, que narrarà amb l'acompanyament musical d'Ángel Gil a la guitarra i Lluïsa Ros al violoncel.