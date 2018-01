Vila-real rebrà per primer vegada la jornada Jaume I

La Jornada Jaume I celebrarà la seua segona edició a Vila-real, gràcies al conveni signat per l'alcalde, José Benlloch, amb el seu homòleg a Alzira, Diego Gómez, i el president de l'AVL, el vila-realenc Ramon Ferrer.

Vila-real ha sol•licitat a l'AVL la coorganització de la sessió, de manera que el pròxim 17 de febrer serà Vila-real la que aculla la jornada JaumeI, en la qual es donaran cita investigadors i estudiosos sobre la figura d'aquest emblemàtic personatge i el llegat que ens va deixar. Seran sis les conferències a càrrec de catedràtics i experts les que es realitzaran el pròxim dia 17 a Vila-real, el programa detallat del qual es donarà a conèixer en breus.

La ciutat d´Alzira va rebre per primera vegada la jornda Jaume I en l´any 2016. Amb la signatura d´aquest conveni, Alzira i Vila-real comptaran de forma alterna amb la celebració d´aquesta jornada que preten resaltar la figura del monarca. Per a l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, “és un honor comptar amb els privilegis que el monarca ens va deixar i per açò volem aprofitar la figura de Jaume I per a mantenir les nostres arrels, els nostres nexes d'unió amb els pobles del país, ja que el rei és un eix vital per a la vertebració”. A més, manifesta que “Vila-real i Alzira són peces clau de la història, ja que estan unides pel pas del rei, que va deixar un important llegat. En el nostre cas, encara conservem un dels murs de l'antic palau i a Vila-real segueix dret i intacte l'edifici”. “Signar aquest conveni permetrà agermanar ambdues ciutats gràcies al fundador i també enriquir-nos i compartir coneixements cada any en una de les dues ciutats, gràcies als experts”, apunta.

Benlloch ha agraït a l'AVL la seua col•laboració permanent i ha afirmat que aquestes jornades contribuiran a potenciar les marques de ciutat, com la de Congressos o de Ciutat Educadora. “En breus celebrarem les nostres festes fundacionals, que són un motiu d'alegria per a tots i aquesta iniciativa servirà per a enfortir el coneixement de la nostra història i l'orgull per les nostres tradicions i la nostra cultura, que compartim amb