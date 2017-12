Vila-real prorroga el pressupost 2017 per poder pagar resolucions usbanístiques

L'Ajuntament de Vila-real prorrogarà l’any que ve el pressupost de 2017 fins a trobar una solució que permeta fer front als pagaments urbanístics derivats de la gestió del Partit Popular al capdavant del consistori. Així ho ha anunciat l'alcalde, José Benlloch, després de signar la resolució que possibilita perllongar la vigència dels comptes actuals durant el pròxim exercici.

La decisió arriba forçada pels 4,3 milions d'euros en resolucions urbanístiques fermes del jurat d'expropiació que el consistori de Vila-real té en aquests moments damunt de la taula, a les quals se suma el risc per altres contingències. “A més, ja ha arribat a l'Ajuntament la reclamació judicial d'un dels propietaris afectats perquè se li paguen els 400.000 euros que se li deuen”, agrega.

D'aquesta manera, l'equip de govern ha decidit perllongar els pressupostos vigents, renunciant a inversions i centrant la gestió municipal a optimitzar els recursos i mantenir els serveis i infraestructures de la ciutat. “No anem a pujar impostos als veïns i tampoc anem a subscriure un préstec que elevaria el nostre nivell d'endeutament i posaria en risc que Vila-real poguera optar a línies d'ajudes, com els fons Edusi o els programes d'ocupació impulsats per la Generalitat. Per açò, fins que vegem com podem pagar l’empastre del Partit Popular sense que afecte al present i al futur de Vila-real, anem a centrar-nos a executar el pressupost actual”, avança Benlloch. En aquesta línia, l'alcalde recorda que la legislació vigent, que obliga al compliment de determinats indicadors d'estabilitat i financers, sumada a la falta de personal i a la implantació de l'expedient 100% electrònic, han dificultat l'execució d'algunes de les inversions previstes en el 2017.

“No estem contents amb moltes coses; amb l'estat de neteja de la ciutat o els retards que han patit els convenis, per exemple. Després de pagar 30 milions d'euros en sis anys pels préstecs, deutes i empastres del Partit Popular, i també per la decisió de baixar els impostos en 2014, que ens ha repercutit en els anys següents, estem travessant greus dificultats econòmiques que han afectat a la gestió municipal i també afecten a l'elaboració dels pressupostos de l'any que ve”, detalla l'alcalde. “No tenim cap problema amb traure avant els pressupostos, com pot passar en altres poblacions, perquè tenim 17 de 25 regidors. Però sí tenim un problema econòmic gravíssim que hem de resoldre sense que afecte als serveis i la qualitat de vida dels vila-realencs. Per açò, la decisió més responsable és prorrogar els pressupost de 2017”, conclou Benlloch.