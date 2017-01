Vila-real promou la conciliació amb una nova edició del Campus Natura per a 15 alumnes de la Panderola en Nadal

Una quinzena d'alumnes del Centre d'Educació Especial (CEE) la Panderola gaudeixen d'una nova edició del Campus Natura, organitzat per la Regidoria de Família per a promoure la conciliació de les famílies amb fills amb alguna necessitat educativa especial, aprofitant les vacances de Nadal. La regidora de l'àrea, Rosario Royo, ha visitat el centre, en el qual es realitzen algunes de les activitats, per a conèixer de primera mà com està funcionant el projecte, en marxa des de fa alguns dies, que preveu tancar les seues portes aquest dijous 5. Royo assegura que el projecte “serveix per a facilitar la convivència familiar i donar un respir en èpoques vacacionals al nucli més proper a l'alumne i al propi participant, que gaudeix de gran varietat d'activitats diferents a les habituals”.

Així, a més de concentrar-se en el centre educatiu, els usuaris també fan eixides programades per a practicar esport i realitzen visites a llocs d'interès. “Des de l'Ajuntament de Vila-real treballem per a donar resposta a les famílies amb fills amb necessitats educatives especials, ja que considerem que al mateix temps estem fomentant la realització d'activitats extraescolars entre tots els xiquets de la ciutat, als que les obrim, sense cap tipus d'exclusió, ajudant així al foment de la integració i socialització i inclusió de l'alumnat, sense oblidar que d'aquesta manera també s'atenen totes les necessitats que puguen presentar els xiquets independentment del seu perfil”.