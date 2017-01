Vila-real programa 34 cursos i tallers per a la 63 i 64 edició de la Universitat Popular.

La Universitat Popular acull novetats en l'àrea de benestar i formació general per a este 2017. Es tracta de l'edició 63 i 64, l'oferta de la qual arranca el pròxim 23 de febrer i fins al 19 de maig, i com a segona campanya de l'11 de setembre al 10 de desembre."

Entre les seues novetats, incorporaran dos nous cursos a l'àrea de benestar, on a més dels balls de saló i balls llatins i les classes de musicoterapia, s'oferirà un curs d'estimulació cognitiva i memòria, i també un altre destinat a mostrar els beneficis per a la salut de comptar amb zones verdes i fer ús d'elles, que posarà en valor el "importante recurs natural que és el Termet per als vecinos", segons la regidora Rosario Royo. També s'incorporen nous cursos a l'àrea de formació general, com el taller d'anglés per a viatgers, que es complementarà amb el denominat Help to learn, per a "ayudar a perdre la por a l'idioma i aprendre marcant el seu propi ritmo" apunta Royo.

La programació contempla el nivell avançat d'internet i correu electrònic, un innovador curs per a aprendre a utilitzar un Smartphone o una Tablet, un altre d'iniciació a l'arquitectura, que mostra com organitzar espais; un altre d'economia domèstica i un altre més destinat a introduir els alumnes en les tècniques i procediments artístics. També s'inclou entre les novetats un taller per a aprendre a cantar i un altre per a parlar en público,. A més els cursos habituals, tornen a oferir-se com el de boixets, calats, patchwork, tècniques decoratives, un taller de ceràmica, un altre de pintura a l'oli i un més de pintura sobre llenç i altres materials, que es realitzarà en la Fundació Caixa Rural, i el de restauració de mobles, que canvia d'ubicació a una fusteria en el carrer Trullenc.

Altres dels espais on es van a realitzar els cursos seran diversos, entre ells les associacions de veïns del Crist de l'Hospital, de la Torre Motxa i del Pilar, la Casa dels Mundina, l'edifici de la Panderola, l'IES Francesc Tàrrega, el Taller de Sara, la Fundació Caixa Rural, el CEA El Termet, la UNED, el Viver d'Empreses, el taller de Marisa Vidal o la Biblioteca Universitària del Coneixement.

Els interessats poden matricular-se ja fins a completar totes les places en horari de 9.30 a 13.00 hores de dilluns a divendres en la Casa dels Mundina. Els preus per a tot el trimestre van des dels 20 fins als 75 euros, depenent del tipus de taller, i un any més "se oferixen bonificacions per als que per la seua situació personal o laboral no se'l puguen permitir", apunta l'edil Rosario Royo.