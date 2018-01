Vila-real preveu condicionar 12 camins rurals del pla 135 de la Diputació provincial

L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Serveis Públics, escometrà en el primer trimestre de l'any treballs de millora i condicionament en una dotzena de camins rurals del terme municipal. Les actuacions, incloses en el Pla 135 de la Diputació Provincial, afectaran 5,6 quilòmetres de vies rurals, amb un import de 210.000 euros.

“La xarxa de camins rurals pateix un important desgast i requereix d'una actuació urgent. En els últims anys, hem vingut actuant amb treballs puntuals i plans específics, però som conscients que no ha sigut suficient. Per açò, llancem ara aquesta segona fase del programa d'asfaltatge i millora de camins rurals, amb la qual donem solució als camins que presenten pitjors condicions per a la circulació i la seguretat”, detalla el regidor de Serveis Públics Vila-real, Francisco Valverde, qui ha agraït el suport de la Diputació per a fer possible el pla de millora. Entre els camins inclosos en el programa es troben alguns com Na Boneta, Sant Jordi, Molí Paquero o Assegador d'Artana, entre uns altres.

En aquest moment, el contracte d'asfaltge de camins rurals està en plena licitació i es preveu que puga estar adjudicat abans del 28 de febrer. Un total de nou empreses han presentat proposta per a optar al contracte. A aquest procés se suma també la recentadjudicació del Pla Municipal d'Asfaltatge, per un import de 200.000 euros. En aquest cas, els treballs se centren majoritàriament en vies urbanes, encara que també podran beneficiar-se de les actuacions alguns camins de la xarxa viària rural.