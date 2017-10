Vila-real pretén utilitzar terrenys limítrofs al Pio XII per a nous usos

L'Ajuntament de Vila-real convocarà en breu a la comunitat educativa del col•legi Pius XII per a tractar la desafecció del solar annex al centre per a possibles ampliacions futures, amb l'objectiu de poder destinar els terrenys per a la construcció del Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) de la Fundació Manantial i la nova seu comarcal de Creu Roja a Vila-real.

El ple del mes d´octubre ha decidit deixar sobre la taula la sol•licitut a la Generalitat el canvi d'ús del sòl, amb la finalitat de tractar primer aquesta desafecció amb la direcció i comunitat educativa del col•legi. El solar correspon a l´espai que actualment ocupa l'antiga Escola Taller i la campa adjacent amb el centre de dia per a malalts d'Alzheimer Molí la Vila. Segons explica el regidor de Territori Emilio Obiol “Aquests terrenys estan afectats per a una possible ampliació futura del col•legi Pius XII, per la qual cosa, per a poder situar el centre de la fundació manantial CRIS i la nova seu comarcal de Creu Roja és necessari el canvi d'ús de les superfícies en el PGMOU per part de la Conselleria”.

La parcel•la prevista per al centre assistencial de Creu Roja, compta amb 1.764,67 metres, mentre que el CRIS ocuparia un espai de 1.193,12 metres. Malgrat que l'informe de la tècnica d'Educació conclou que no hi ha perspectives a mig termini d'ampliació del centre. “Som humans i ens equivoquem, però també rectifiquem, i el que no anem a fer és aprovar una qüestió com aquesta sense haver parlat abans amb el col•legi Pius XII, que és el que es veuria afectat per aquesta desafecció”, ha assenyalat l'alcalde, José Benlloch, en resposta a les crítiques del Partit Popular.

Aquest és el motiu pel qual es contactarà al més prompte possible amb la comunitat educativa del centre per a tractar de cercar solucions consensuades i es convocarà al més prompte possible un Ple extraordinari.