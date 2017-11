Vila-real prepara el dispositiu de seguretat per a la fira de Santa Caterina

L'Ajuntament prepara ja el dispositiu especial que garantirà la seguretat en la fira de Santa Caterina, declarada festa d'Interès Turístic Provincial, que se celebra aquest diumenge, 26 de novembre.

L'equip comptarà amb tres operaris de l'àrea de Serveis Públics, que estaran de guàrdia tot el dia per a donar resposta a qualsevol problema relacionat amb el muntatge i desmuntatge dels llocs i amb la logística de l'esdeveniment. També hi haurà 12 efectius de la Policia Local durant tot el dia que, a més de controlar el tall de carrers i el tràfic, garantiran la seguretat en el recinte de la fira i vigilaran que tots els negocis compten amb la corresponent llicència i venen productes permesos. Els voluntaris de Protecció Civil i de Creu Roja també exerciran tasques de suport per a atendre a qualsevol persona que ho necessite i per a açò hi haurà tres ambulàncies repartides en punts estratègics del recinte per a facilitar qualsevol hipotètica evacuació i oferir una resposta ràpida.

El diumenge hi haurà 246 parades repartides en un nucli de carrers en el qual es donaran cita milers de persones. Entre les parades hi haurà 71 de la ciutat, 61 de la província de Castelló, 92 d'altres municipis de la Comunitat Valenciana i 22 de la resta de l'Estat.