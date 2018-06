Vila-real posa en marxa el servei de bus gratuït

L'autobús gratuït al Termet torna a prestar servei des d'aquesta setmana per a connectar la ciutat amb els principals punts d'activitat durant l'estiu. El bus, completament gratuït, circularà del 22 de juny al 17 de setembre i a les habituals parades en el seu recorregut fins al Termet sumarà, a més de les quatre connexions diàries amb el Club de Tennis, com ja fera per primera vegada de manera pionera l'any passat, una parada més al carrer dels Atrevits.

L'autobús connectarà la ciutat amb el Termet en un recorregut circular tots els dies de la setmana de 10.00 a 22.00 hores, horari que s'ampliarà de dijous a dissabte per a facilitar que els vila-realencs puguen gaudir dels esdeveniments programats fora de la franja horària. D'aquesta manera, les parades seran en l'avinguda del Riu Ebre, Els Lluïsos, la Bàscula, enfront del col•legi Carmelites, a l'ermita, davant del Cementeri (de retorn a la ciutat) i al carrer dels Atrevits, en un itinerari d'uns 25 minuts aproximadament.

A aquestes parades, se sumen els enllaços amb el Club de Tennis, amb el qual l'Ajuntament manté un acord d'ús de la piscina, a les 11.00, 13.30, 16.00 i 20.00 hores.

Així mateix, l'autobús donarà servei també durant les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, facilitant el desplaçament dels veïns fins als principals punts de la festa, com es ve fent durant cada període festiu.

NOU SERVEI URBÀ

El regidor de Territori Emilio Obiol, anuncia que una vegada finalitze el període estival, des de l'àrea que dirigeix s'impulsarà un nou model de mobilitat urbana, amb l'execució d'una prova pilot del nou servei de transport urbà. “Es tracta d'una aposta decidida d'aquest equip de govern progressista, l’objectiu del qual és millorar i reestructurar el servei actual”, indica, al mateix temps que assenyala que “durant la prova pilot i fins que s'implante el nou Pla de mobilitat, el transport serà gratuït”.