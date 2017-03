Vila-real posa en marxa un pla per a agilitzar el pagament a proveïdors.

La regidoria d'Hisenda ha creat un pla d'agilització de pagaments a proveïdors amb l'objectiu de pagar les factures "pronto i bien", apunta l'edil, Sabina Escrig, després de liquidar l'exercici 2016, en les pròximes tres setmanes es van a començar a pagar les factures d'estos primers mesos.

El pla contempla dos accions inicials per a aconseguir els objectius: incentivar la presentació de factures electròniques i formar a les associacions i entitats en la justificació correcta de les subvencions i convenis que reben del consistori.

L'objectiu és augmentar el nombre de persones que presenten la factura de manera telemàtica, ja que suposa reduir el procés de pagament en 15 dies. "Sólo fent açò es reduïx molt el temps que passa fins que se'ls ingressa el dinero", afirma Escrig. En 2015 es van presentar 13.604 factures, d'elles 1.461 via electrònica, la qual cosa suposa un 10,74%. En 2016, de 13.037, 2.054 van ser virtuals, augmentant així al 15,76% del total. L'objectiu de la delegació és duplicar el 30 % el nombre de proveïdors que ens envien els seus documents per esta via, i per a això impulsarem una campanya informativa per mitjà de cartells, tríptics i un tutorial que estarà en la web de l'Ajuntament i que ensenyarà a realitzar el tràmit sense eixir de casa", apunta.

D'altra banda, Escrig també fa referència a problemes que se solen donar a l'hora de cobrar quan es tracta d'associacions amb subvenció o entitats amb conveni. "En moltes ocasions el pagament es retarda perquè la justificació no és correcta, simplement per una factura o per quelcom que no cuadra i se'ls avisa i han de tornar a portar la documentació fins que està tot en orden", expressa. Per això, es van a organitzar diferents cursos per a grups reduïts amb les entitats que treballen amb el consistori, amb l'objectiu que aprenguen a justificar de manera correcta les ajudes. "Es una forma de facilitar el treball als proveïdors i entitats colaboradoras", conclou.