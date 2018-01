Vila-real posa en marxa la III Llançadora d´ocupació per a març

La llançadora servirà per ajudar a 20 persones desocupades i menors de 35 anys. Els interessats tenen fins el 21 de febrero per participar en el programa.

Fundació Santa Maria la Real, Fundació Telefónica i l'Ajuntament de Vila-real renoven la seua col•laboració per a impulsar al març la III Llançadora d'Ocupació de la ciutat. Per a això, compten novament amb el cofinançament del Fons Social Europeu, dins del programa operatiu POISES.

La III Llançadora d'Ocupació de Vila-real començarà a funcionar al març i servirà per a ajudar a 20 persones en situació de desocupació a entrenar una nova busca de treball en equip i comptar amb noves possibilitats d'inserció laboral. Per a això, no es trobaran soles, sinó que comptaran amb l'ajuda i orientació de personal tècnic expert que els facilitarà noves ferramentes de busca i els guiarà per a reforçar les seues competències i millorar la seua ocupabilitat.

La nova llançadora estarà destinada majoritàriament a jóvens menors de 35 anys, degudament inscrites com a demandants d'ocupació. Si les 20 places no es cobrixen amb perfils d'estes edats, es reserva la possibilitat que cinc puguen destinar-se a persones de major edat, fins als 59 anys. Podran apuntar-se persones de qualsevol nivell formatiu, procedents de qualsevol sector laboral, tinguen o no experiència prèvia.

Les persones que resulten seleccionades, es reuniran uns quants dies a la setmana en locals cedits gratuïtament per l'Ajuntament. Amb la guia i orientació d'un tècnic especialitzat duran a terme diverses activitats per a optimitzar la seua busca de treball: tallers d'autoconeixement i intel•ligència emocional, dinàmiques de comunicació, marca personal i busca d'ocupació 2.0; entrenament d'entrevistes personals; elaboració de mapes d'ocupabilitat i visites a empreses.

Les persones interessades a participar en el programa, de caràcter gratuït i voluntari, disposen fins al 21 de febrer de 2018 per a inscriure's a través de la web de Llançadores (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) o en format presencial, sol•licitant i presentant el formulari en el Registre General de l'Ajuntament de Vila-real, en horari de 8 a 14 hores. També podran consultar informació addicional en el telèfon 964 547 000.