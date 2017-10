Vila-real posa en marxa una campanya per posar en valor el patrimoni local

La iniciativa començarà amb l´edifici l´Hostal del Rei, que l´alcalde negocia per aconseguir que la construcció pase a propietat municipal.

L'Ajuntament impulsarà una campanya informativa i de sensibilització i valorització del patrimoni que començarà enfocada a l'edifici de l'Hostal del Rei. L´objectiu “es que la iniciativa arribe a tota la societat perquè conega la importància del respecte i l'estima responsable cap als elements més simbòlics i identificatius de Vila-real” explica el regidor de Territori Emilio Obiol.

L´alcalde esta negocian amb un banc per a aconseguir que l´hostal del rei, el més antkc de Vila-real, pase a ser dels ciutadans. “l'Ajuntament vol que l'Hostal del Rei, en un futur, puga ser municipal íntegrament i per açò, anem a seguir treballant, començant per aquesta campanya, la idea conceptual de la qual seria Salvem l’Hostal del Rei, a l'estil d'altres iniciatives similars realitzades en altres ciutats” apunta Obiol.

Aquesta edifiació es va posar a la venda venda fa mesos i a inicis d'enguany es va conèixer que ja hi havia una oferta de compra acceptada, motiu pel qual Benlloch es va reunir amb l'entitat bancària per a conèixer els detalls de l'assumpte i tractar de revertir la situació.

Obiol asegura que l´Ajuntament compta amb molt poc de patrimoni de cap tipus i tampoc disposa de béns municipals, ja que la majoria d'immobles on se situa no són de propietat municipal. La campanya es posarà en marxa abans d'acabar l'any i tindrà una durada inicial d'uns sis mesos.