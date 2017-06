Vila-real participa en Green Cities per exposar el treball en ciència i innovació.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha participat en el vuitè fòrum internacional d'Intel•ligència i Sostenibilitat de Màlaga i una de les trobades més importants en el desenvolupament de ciutats intel•ligents de caire internacional ,celebrat a Málaga. L´alcalde ha exposat l'experiència de Vila-real com a ciutat innovadora i el treball local per convertir la població en una smart city, y ha compartit taula de debat amb altres alcaldes i alcaldesses de municipis vinculats amb la innovació com el primer edil de Màlaga, Francisco de la Torre, l'alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, o el primer edil de Sevilla, Juan Espadas.

Benlloch ha desgranat les iniciatives que la ciutat de Vila-real ha vingut desenvolupant en els últims anys amb l'objectiu de convertir-se en una ciutat intel•ligent i consolidar la marca de Ciutat de la Ciència i la Innovació, així com l'establiment de xarxes de col•laboració amb el teixit empresarial i associatiu del municipi. L'alcalde ha exposat l'esforç local per a “canviar el xip” després de l'esclat de la crisieconòmica, a través de les quatre marques de ciutat: de la Ciència i la Innovació, Educadora, de la Salut i l'Esport, i de Congressos, Festivals i Esdeveniments.

El fòrum internacional Green Cities, en la seua vuitena edició, aborda el lideratge municipal per assolir entorns més eficients i sostenibles. Amb aquest objectiu, la trobada promou durant dos dies l'intercanvi (ahir i hui) d'experiències i coneixement al voltant del desenvolupament de ciutats intel•ligents per part d'institucions, empreses i entitats de diferents àmbits i punts del món. El fòrum s'articula en grans eixos, com Governança, Edificació, Transformació Digital, Smart Cities, Energia, Finançament i Mobilitat. Un laboratori de nous productes i serveis o una trobada d'innovadors públics són algunes de les activitats de la trobada, que coincideix per primera vegada amb Hi!Drone Technology, primer saló de tecnologies dron cent per cent professional d'Andalusia. Des de 2010, el fòrum Green Cities ha convocat més de 900 ponents internacionals, prop de 500 expositors i 28.000 visitants.