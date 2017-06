Vila-real organitza el I torneig Ciutat de Vila-real de culturisme i fitness.

El Servei Municipal d´Esports , Inlinia, Actual Gim i Vitobest, ha preparat per al próxim dissabte el I torneig Ciutat de Vila-real en l´Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. El campionat, d´abast regional, naix amb la vocació de consolidar-se i fer el pas a catergoria nacional en futures edicions.

La competició arrancarà a les 8.00 hores amb el pesatge dels participants i es perllongarà durant tot el matí. De moment, i a falta de tancar les inscripcions dijous que ve, ja hi ha previstos uns 30 participants, que posaran a prova força i múscul en una dotzena de disciplines i categories. “Estem segurs que va a tenir molt bon registre de participants, perquè comptem també amb importants premis gràcies als establiments i entitats col•laboradores”, assenyala Juanjo Nares (organitzador del torneig), qui destaca que el torneig és el primer d'aquestes característiques que s'organitza a Vila-real. “Comencem ara amb un torneig regional, organitzat per primera vegada per gent de Vila-real, i anem a intentar en un futur poder ampliar-lo a l'àmbit nacional”, agrega. “Anem de debò i tenim voluntat que aquesta convocatòria, en un esport molt desconegut encara per a la gent, vaja a més a Vila-real, on comptem amb grans referents com Juanjo Nares o Karina Milane”, puntualitza José Palomares(organitzador del torneig).