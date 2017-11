Vila-real oferirà formació sobre l´exportació a les empreses locals

L'àrea empresarial que conformen els municipis de Vila-real, Borriana, Almassora, les Alqueries i Nules a la Plana Baixa comptarà en els mesos de novembre i desembre amb el nou programa Comença a exportar, impulsat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de la Generalitat Valenciana, i per la Cambra de Comerç de Castelló, gràcies al cofinançament de la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

l’objectiu de la iniciativa és repassar d'una forma eminentment pràctica els aspectes bàsics que ha de tenir en compte una empresa que vulga començar el seu procés d'internacionalització. El programa consta de quatre tallers amb una durada de tres hores cadascun. El primer tindrà lloc el 30 de novembre al Viver d'Empreses de Vila-real, igual que el segon, previst per al 4 de desembre. Les dues últimes jornades seran el 12 i 14 de desembre al Cercle Fruiter de Borriana. En aquestes sessions pràctiques s´abordaran qüestions com la selecció de mercats exteriors i com accedir als mateixos, els plans de màrqueting, com emprar les eines financeres per a l'eixida a l'exterior i temes relacionats amb la documentació i tràmits necessaris.

Els interessats es poden inscriure de manera gratuïta a les diferents àrees implicades dels municipis participants, o bé a la Cambra de Comerç i també de manera virtual.