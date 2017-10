Vila-real ocuparà 25 persones en l'ámbit agrícola i soci sanitari en el taller d'ocupació

Vila-real tindrà un nou taller d'ocupació que donarà formació i remuneració a 20 persones durant tot un any en els àmbits de l'agricultura i de l'atenció sociosanitària. Aquesta setmana s'ha comunicat a l'Ajuntament la resolució favorable per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, per la qual cosa el programa podria començar a funcionar a partir de l'1 de desembre.

El taller compta amb una inversió de 412.635 euros, dels quals el Servef aporta 389.059 i la resta, prop de 24.000, el consistori, quantitat que servirà per a formar i ocupar a 20 alumnes en dues especialitats. Les modalitats són Activitats auxiliars d'agricultura, que ofereix dos certificats de professionalitat diferents, i Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que comptarà amb un certificat professional. Una vegada finalitzat l'any de formació, els participants obtenen títols homologats i reconeguts pel Ministeri d'Educació, però mentre es formen i des del primer dia de programa cobraran el salari mínim interprofessional, 770 euros.

A tot açò se suma la contractació de cinc persones com a personal docent, de manera que hi haurà un director, un auxiliar administratiu, un docent de suport, un altre especialitzat en agricultura i un altre en la branca sociosanitària. Són 25 les persones que es beneficiaran finalment d'aquest programa per al qual caldrà complir amb dos requisits bàsics: tenir 25 anys o més i estar inscrit a l'oficina d'ocupació

Per a participar en el taller d'auxiliar d'agricultura no es necessita tenir estudis previs, mentre que per a accedir a la modalitat d'atenció sociosanitària s'haurà d'estar en possessió del graduat en ESO o equivalent, o bé comptar amb la prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà o el certificat de professionalitat del mateix nivell. També s'acceptaran els certificats de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional i la prova d'accés a la universitat (PAU) para majors de 25 anys. Així mateix, cal destacar que tindran especial preferència col•lectius com els majors de 55 anys, els aturats de llarga durada, dones o víctimes de violència de gènere i també les persones amb algun tipus de discapacitat.

La modalitat agrícola permetrà recuperar l'ús de la Escola de Capacitació Agrària, mentre que l'especialitat d'atenció sociosanitària s'impartirà a la Biblioteca Universitària del Coneixement.

A partir de la setmana vinent es publicaran les bases per a la selecció de personal i hi haurà un termini de cinc dies per a inscriure's. Els interessats hauran de dirigir-se a l'oficina del Servef i sol•licitar el taller d'ocupació que els interesse, amb els codis corresponents: AGAX0208 per al d'agricultura o SSCS0208 per al d'atenció sociosanitària o acudir a la Regidoria d'Economia.