Vila-real obri un nou programa de formació i ocupació per a joves

L'Ajuntament de Vila-real acaba d'aconseguir un nou programa mixt de formació i ocupació que arriba a través del Fons Social Europeu (FSE), gestionat pel Ministeri de Treball, que ajudarà a 60 joves d'entre 16 i 30 anys a aconseguir una nova oportunitat i integrar-se en el mercat laboral.

El regidor d'Economia, Xavier Ochando, ha anunciat que el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) compta amb una subvenció de 410.355 euros, a la qual se suma l'aportació municipal, amb un total de 446.572 euros i que es dirigeix a tres tipus de col•lectius: joves sense cap formació (30 places en total), joves amb formació bàsica i mitjana (20) i joves amb formació superior (10).

L'objectiu és cobrir les necessitats de formació i ocupació detectades per a cadascun d'aquests col•lectius, de manera que es van a realitzar cinc accions formatives que donaran lloc als certificats de professionalitat, que es combinaran amb pràctiques reals en empreses per als joves sense formació o amb formació bàsica”, indica. Així mateix, “el col•lectiu amb formació superior tindrà un programa de beques en centres de treball”.

Tal com detalla l'edil, l'elecció de la formació que s'impartirà s'ha decidit després de la realització d'un estudi i diagnòstic de la situació en la ciutat, així com de les perspectives de futur i de les tendències del mercat de treball. “La principal conclusió a la qual s'arriba és que a una ciutat com la nostra, on el sector tauleller i les seues indústries auxiliars segueixen sent el motor de creixement i en la qual existeix una forta tercerització, allò més apropiat és impartir formació relacionada amb el comerç i els serveis a empreses, amb un important component dirigit cap a les noves tecnologies i la logística, relacionat amb la indústria 4.0”.

D'aquesta manera, les accions formatives que s'impartiran comptaran amb set certificats de professionalitat en tres branques diferents. Dins del grup dels serveis a les empreses, s'oferirà el d'Activitats auxiliars de comerç (nivell 1), el d'Activitats de venda (nivell 2) i també hi haurà una acció formativa de nivell 3 d'Atenció al client, consumidor o usuari. Dins del grup de noves tecnologies, hi haurà una formació sobre Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (nivell 1) i una altra d'Operacions de xarxes departamentals (nivell 2). I dins del grup de la logística i la distribució, s'oferirà el nivell 1 d'Activitats auxiliars de magatzem i el nivell 3 en Organització del transport i la distribució.

Per a accedir al programa, els únics requisits que han de complir els candidats són ser majors de 16 anys i menors de 30 i estar actius en el sistema de Garantia Juvenil. “Per a inscriure's cal acudir al Servef o al Viver d'empreses, en horari de 16.00 a 21.00 hores”, explica Ochando, “i qui ja estiga inscrit, simplement ha de comprovar que les seues dades són correctes i el seu compte de correu i el telèfon estan actius”.

A més, també es contractarà personal tècnic encarregat del projecte, cinc persones, que es podran inscriure fins al 3 de gener i que el 15 de gener ja estaran seleccionades, moment després del qual començarà el procés de selecció dels joves.

El programa, que comptarà amb la col•laboració de la Fundació Tots Units, Adavi i el Servef, tindrà una durada de nou mesos –set de formació i dues de pràctiques- i s'oferirà una remuneració d'entre 250 i 300 euros al mes. “Els interessats passaran un procés de selecció segons les bases que trobaran a portaltreball.vila-real.es i al tauló d'edictes de l'Ajuntament”, destaca Ochando, al mateix temps que anima els joves a inscriure's i participar en un “programa que se suma a un any històric, en el qual Vila-real ha gestionat 3,5 milions d'euros en ajudes que han arribat a més de 400 famílies”.