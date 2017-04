Vila-real obri un nou procediment de servicis d'arreplega i sistemes d'adopció d'animals.

L'Ajuntament de Vila-real ha obert el procediment per a la contractació dels servicis d'arreplega, manteniment, sistema d'adopció, posada a disposició d'associacions protectores i eliminació de qualsevol classe d'animals de companyia, la principal novetat de la qual és l'exigència que les adjudicatàries presenten un pla de "sacrificio 0", tal com ha indicat l'edila de Contractació, Sabina Escrig.

La contractació serà de dos anys, prorrogables per anualitats completes, per un valor de 68.836 euros, amb un termini màxim de quatre anys, en el plec de condicions del qual s'establix com a novetat la possibilitat d'arreplegar als animals extraviats tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge ininterrompudament i també el seu transport a domicili sense cap cost per al propietari. A més, s'afig també el contracte d'esterilització de colònies de gats perquè no supose un gasto extra per al consistori, que fa menys d'un any va aportar 3.000 euros per a ajudar en esta tasca. "Vila-real és una ciutat respectuosa amb les mascotes i per això seguim el mètode CES (captura, esterilització i solta) en el cas dels felins, que comptaran també amb l'atenció i el control preventiu i sanitari de les colonias", explica l'edil de contractació, Sabina Escrig.

Es consideraran animals de companyia aquells que es crien per a viure amb les persones, amb fins educatius, socials o lúdics, sense cap activitat lucrativa, i es valoren com a tals gossos, gats i xicotets mamífers domèstics, així com èquids, animals de les espècies ovina- caprina, porcina, bòvids, galls, titots, ànecs, amfibis i rèptils. El servici, que haurà de comptar amb un veterinari col•legiat per a controlar l'estat físic dels animals, es farà càrrec d'aquells amb propietari o sense conegut, abandonats o errants que es troben en la via pública i altres espais del terme municipal i que no compten amb cap identificació referent al seu origen o sobre el seu propietari, ni vagen acompanyats de cap persona. En la mateixa línia, també es farà càrrec en el cas que un propietari vullga donar a la seua mascota, posant-la a disposició d'associacions protectores, oferint un servici informatiu en horari de 9.00 a 13.00 i de dilluns a divendres.