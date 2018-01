Vila-real es manifesta contra la violencia de gènere i recorda Andrea Carballo

La corporació municipal se suma a la manifestació convocada per la societat civil i demana que concloga la investigación per esclarir els fets del 23 de desembre.

Vila-real es va sumar ahir diumenge a la manifestació contra la violència de gènere. La concentració, convocada per les amigues d´Andrea Carballo, va servir per retre homenatge a la jove morta el passat 23 de desembre en un accident de trànsit, a l´empotrar-se el cotxe que conduia la seua ex parella contra una gasolinera, les causes del qual continúen investigant-se.

La corporació municipal de Vila-real s´ha sumat a la manifestació en record i suport a la família d'Andrea Carballo Claramonte. L'Ajuntament de Vila-real, en representació de tots els veïns i veïnes de la ciutat, ha mantingut sempre una postura unànime de condemna i rebuig a tot acte de violència contra les dones, mitjançant declaracions institucionals, actes i convocatòries destinades a lluitar contra la xacra de la violència masclista al nostre país.

Des de la institució pública, com a part de l'Estat de Dret, l'Ajuntament de Vila-real ha respectat en tot moment i ho seguirà fent els protocols que estableix la llei i el Pacte d'Estat contra la violència masclista, que atribueix a la Delegació especial de Govern per a la Violència de Gènere les competències per a la declaració dels casos de violència contra les dones. Per aquest motiu, demanem que, com més prompte millor, concloga la investigació i queden esclarits els fets succeïts el passat 23 de desembre, per a poder emprendre així les accions i protocols que s'estimen oportuns.