Vila-real llança una campanya contra el mosquit tigre.

L'Ajuntament de Vila-real impulsa una nova campanya informativa amb l'objectiu d'ajudar i demanar la col•laboració dels veïns en la lluita contra el mosquit tigre. Una iniciativa que se suma a les intervencions ja realitzades per l'Ajuntament, iniciades en el mes de febrero. “Hem tingut un hivern plujós i per açò hem hagut d’actuar prompte per a prevenir al màxim els efectes en la proliferació de mosquits”, detalla regidora de Sanitat, Silvia Gómez.

Està previst que, gràcies a la col•laboració de la FVMP i la Generalitat, s'oferisquen xarrades a diferents associacions de veïns per a remarcar el missatge de la prevenció i dels passos a seguir quan es detecta un focus. “Malgrat tot, creiem que la col•laboració de la Diputació també és necessària per a mantenir una coordinació que, d'una altra manera, es fa molt complicada”, afig la regidora.

Cal recordar que des d'abril de 2016 Vila-real compta amb una ordenança municipal específica per al control d'aquesta plaga i afirma que “no s'ha sancionat a cap veí, ja que l'objectiu no és en cap moment recaptatori, sinó de prevenció i col•laboració amb els ciutadans”, explica Gómez.

ACTUACIÓ EN TERRENYS PRIVATS

El procediment s'inicia quan es detecta un focus. “Automàticament s'esbrina el propietari del solar o terreny i ens posem en contacte amb ell per telèfon sempre que és possible, ja que si ho férem mitjançant un requeriment per escrit passaria molt de temps fins que l'amo poguera actuar”, apunta Gómez, “d'aquesta manera, accelerem el procés en gran manera” i ho corrobora el fet que fins al moment només s'han registrat cinc queixes per mosquits en el consistori.

A aquestes actuacions a parcel•les privades s'uneixen també els tractaments en embornals, que es realitzen dues vegades per setmana i que han permès cobrir la totalitat del terme municipal.