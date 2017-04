Vila-real interposarà un recurs contenciós perquè el ministeri revalore l'estratègia EDUSI.

El ple del mes d'abril, celebrat ahir en l'ajuntament de Vila-real, va aprovar la interposició d'un recurs contenciós administratiu per a aconseguir que el ministeri revalore l'Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible integral (EDUSI) , que Vila-real va presentar a la primera convocatòria d'ajudes europees.

El contenciós per l’EDUSI es presenta després de les al•legacions i el requeriment previ formulat pel consistori a la resolució de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en entendre que l'estratègia DUSI elaborada per l'Ajuntament i els agents socials i econòmics de Vila-real era mereixedora d'una major valoració. “L'obligació del consistori és defensar els interessos dels vila-realencs davant qualsevol instància; estem convençuts que el document EDUSI que vam elaborar entre tots és l'estratègia que necessita la nostra ciutat per seguir avançant i, per açò, anem a utilitzar tots els mitjans al nostre abast per poder dur-la a terme. Per a açò, l'ajuda i la col•laboració d'altres administracions i l'obtenció de fons europeus és fonamental”, assenyala l'alcalde de la ciutat, José Benlloch.

Cal recordar que Vila-real ara té pendent la resoludió de la segona convocatoria d´ajudes europees a l´estratègia.

CONCESSIÓ D'HONORS

El ple va donar vist i plau a la concessió de nous honors i distincions de la ciutat. El nombremiento de Dolores Cortés com a filla predilecta de Vila-real, la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a la Consolació, en el 150 aniversari de la seua arribada a Vila-real, Medalla d'Or a l'Agrupació Coral Els XIII, i medalla de Plata a la Cadena COPE, pels seus 50 anys d'emissions des de Vila-real.

Per la seua banda el ple aprova la proposta a la Generalitat de condecorar a l'agent de Policia Local Alejandro Rodrigo Jiménez-Montesinos amb la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig.La condecoració pretén reconéixer la valentia i professionalitat de l'agent en la seua actuació en l'incendi d'un habitatge a Vila-real, d'on va aconseguir rescatar amb vida la seua propietària.