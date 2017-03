Vila-real inicia dilluns que ve el tractament contra els mosquits.

L'Ajuntament de Vila-real iniciarà dilluns que ve, 13 de març, el tractament contra els mosquits per a previndre l'aparició de plagues este estiu. La regidoria de Sanitat, ja té marcat un calendari de fumigacions preventives en espais oberts que s'allargarà fins a novembre i que es podrà modificar i adaptar en funció de les necessitats que es detecten en cada moment. "Las altes temperatures que tenim estos dies són un avanç de l'estiu càlid que nos espera", explica l'edil Silvia Gómez.

Els tècnics municipals duran a terme de manera periòdica fumigacions en diversos espais oberts del terme on l'Ajuntament té competència per a actuar, com l'àrea del Termet de la Mare de Déu de Gracia, entre altres àrees a l'aire lliure on cada estiu es detecten focus de proliferació d'este insecte. "Al marge de les intervencions marcades en el calendari, seguirem l'evolució del tractament i de la plaga, de manera que en moments de major incidència es podran intensificar les fumigacions per a un major control", assegura la regidora. "Nuestro compromís amb els ciutadans és ferm i esperem que, des de l'àmbit supramunicipal, s'assumisca la responsabilitat de coordinar les actuacions amb altres municipis de l'entorn per a evitar els focus que puguen afectar la salut pública", destaca Gómez.