Vila-real informarà sobre la jornada contínua este pròxim dissabte.

La sala d'actes de la Fundació Caixa Rural Vila-real acollirà dissabte que ve 18 una jornada que davall el títol Quina escola volem? Parlem de temps escolars. La cita pretén analitzarà junt amb pares i mares d'alumnes i diferents experts del sector educatiu els pros i contres de la jornada contínua i la jornada partida en el col·legi.

A les 9.00 hores s'obriran les portes i mitja hora més tard mitja hora s'iniciarà el contingut de la jornada, que començarà amb la intervenció del president de la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnat (CEAPA) , José Luis Cases pairals. Li seguirà l'inspector vila- realense d'Educació Alejandro Amposta i, més tard, ho farà el doctor en Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València Daniel Gabaldón. Tot seguit tindrà lloc una taula redona moderada per Escola Valenciana, en la que participaran la presidenta del Col·legi de Directors de la Comunitat Valenciana, Eva Aparici; l'expert en Educació Especial Víctor Tormo; la nutricionista Carolina Beltrán i les mestres d'educació pública Inma Coscollá i Pilar Tormo. De 13.00 a 13.30 hores hi haurà torn obert de paraula per als assistents que desitgen intervindre o formular preguntes als presents.

La sessió, organitzada per FAMPA Castelló Penyagolosa junt amb la Confederació Gonzalo Anaya i la Conselleria d'Educació, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i de la coordinadora d'AMPA de Vila-real, així com de la Fundació Caixa Rural i d'Escola Valenciana i durarà tot el matí, motiu pel qual s'ha establit un servici de ludoteca per a facilitar la participació de tots els progenitors que desitgen assistir.