Vila-real incorporarà passos de vianants en tres dimensions

El projecte de convertir Vila-real en un autèntic Living-Lab segueix avançant amb nous experiments per a millorar la qualitat de vida dels veïns i l'estat de la ciutat. La regidora d'Innovació, Mónica Mañas, ha presentat una nova iniciativa que, després de la seua experimentació, en breus s'aplicarà en diversos punts de la ciutat, com són els nous passos de vianants en tres dimensions.

Una empresa local associada a Globalis ha posat en pràctica una prova pilot en l'exterior del Centre de Congressos, Fires i Trobades que en breus es traslladarà a diversos punts de la ciutat. El primer, tal com afirma Mañas, serà en el pas de vianants que hi ha just davant de la Biblioteca Universitària del Coneixement i podria realitzar-se en els pròxims dies. A més, pensem portar-ho al camí de l'Ermita i als accessos als col•legis amb diferents colors per a cridar l'atenció dels conductors i obligar-los a reduir la velocitat sense necessitat de crear un ressalt.

Aquesta iniciativa se suma a altres proves pilot ja realitzades dins del projecte Living-Lab, com la recent experimentació amb un innovador sistema contra els orins d'animals en façanes i espais públics, que es va aplicar a l'Auditori Municipal i en pals de la zona, o la pintura especial per a l'eliminació de grafits. “L'objectiu és coordinar els elements bàsics de la innovació per a fer de Vila-real una ciutat molt més pròspera i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i oferir oportunitats a xicotetes empreses, al mateix temps que donem resposta als problemes que plantegen els ciutadans”, conclou la regidora de Innovació Mónica Mañas.