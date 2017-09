Vila-real incorpora a 9 professionals en Serveis Socials per mitjà d'un programa d'inserció sociolaboral

Els nou professionals del programa itineraris d'inserció sociolaboral s'han incorporat al seu treball en el departament de Servicis Socials. Els treballadors tindran una ajuda durant el temps laboral de 150.000 euros que concedix la Generalitat Valenciana.

Este programa també contempla l'atenció, formació i orientació d'al voltant 150 usuaris de Servicis Socials en risc d'exclusió per a facilitar la seua incorporació al mercat laboral i la seua plena integració en la societat.

La iniciativa compta amb un equip tècnic específic contractat amb l'ajuda de la Generalitat a través de fons europeus,” es tracta d'un programa molt ambiciosos, que permetrà abordar la situació de famílies amb dificultats des de tots els àmbits, a partir d'un diagnòstic individualitzat i el disseny d'itineraris personalitzats, desenrotllament d'habilitats socials que faciliten la integració dels beneficiaris a tots els niveles”; apunta el regidor de Servicis Socials Álvaro Escorihuela.

Per la seua banda el regidor d'economia, Xavi Ochando explica que “ amb este programa, el consell torna a demostrar que esta al costat de les persones, multiplicant els programes d'ocupació, que en només un any, ja han benefi a més de 200 personas a través de iniciatives com estos itineraris als diferents plans Avalem”.