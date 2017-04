Vila-real inclou en el seu pressupost 3.185.000 de romanents de 2016.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha signat ja la liquidació dels romanents del 2016, que suposen agregar a l'actual pressupost 3.185.000 euros, dels que 785.000 corresponen a superàvit i 2,4 milions són romanents disponibles. Dels 2,4 milions, 1,7 corresponen als diners que el govern valencià va fer efectiu al desembre “per a complir amb el conveni de construcció de la Biblioteca Universitària del Coneixement, que el PP ens devia des d'abans de 2011 i que mai va arribar a pagar” explica el alcalde Benlloch.

L´equip de govern estudia ara a qué destinará els romantents, de momento explica el primer edil que al voltant de 200.000 euros es destinaran a pagar a alguns dels propietaris que fa cinc anys no van acceptar el cobrament de la ronda Sud-oest. “Hi havia molts afectats, més de 200”, indica Benlloch, “la gran majoria va acceptar, però alguns van tenir problemes amb els mesuraments o fins i tot relacionats amb herències, ja que en molts casos el terreny era de diversos propietaris que no van arribar a posar-se d'acord”. “Ara hi ha cinc persones que estan en disposició de signar l'acord, per la qual cosa reservarem immediatament aquest import”, afirma l'alcalde.

La resta dels diners , la prioritat de l´equip de govern és quadrar els pressupostos del 2017, “ja que han sorgit dos xicotets problemes, com és el descens de la recaptació prevista amb l'ajust de l'IBI -en rebaixar la quota als propietaris amb finques urbanes on no s'ha desenvolupat cap projecte, que suposarà un impacte de 400.000 euros- i l'ingrés de 170.000 euros menys dels previstos amb la venda de quatre parcel•les de la carretera d'Onda, de les quals només s'han efectuat dues”explica Benlloch.

La intenció de l´equip de govern és tirar endavant els projectes pressupostats en 2017, com la creació la creació de la nova seu de Creu Roja, la pista d'atletisme, la instal•lació de graderies al pavelló Melilla o l'arribada d'un alberg social juntament amb Càrites, així com la col•laboració amb la Fundació Manantial o la ubicació del pàrquing de camions.

La resta del pressupost es podria utilitzar, tal com detalla el primer edil per a completar la despesa corrent “per a pagar millor als proveïdors” i per a “seguir fent realitat alguns projectes que demanden els ciutadans”.