Vila-real impulsarà accions per a prestigiar la Formació Professional del sector ceràmic.

Dimarts que ve 9 de maig esta prevista la primera jornada informativa en Fundació Flors per als alumnes de tercer i quart d'ESO.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch s'ha compromés amb l'Associació de Fabricants de maquinària per a la indústria Ceràmica (Asebec) , a posar en valor els estudis de formació professional associat a la indústria, per mitjà de la posada en marxa d'accions, jornada informatives, campanyes en els mitjans de comunicació, o que les empreses posen a disposició dels centres les seues instal•lacions per a realitzar prácticas," l'objectiu és conscienciar els estudiants i les seues famílies de les possibilitats que oferixen els cicles formatius de FP associats a la indústria, amb una inserció laboral del 100%", apunta Benlloch.

És la conclusió de la reunió que ha mantingut el primer edil amb representants d'Asebec, de la conselleria d'Educació, la taula de Formació Professional de Vila-real, creada en el marc del projecte de Ciutat Educadora, directors de centres docents i l'inspector provincial d'Educació, Rogeli Santamaría. És la primera vegada que es reunixen en una mateixa taula, empresaris, formadors i administració. La trobada, s'ha convertit en una jornada de reflexió sobre les mesures a implantar en un futur per a posar en valor la FP especialitzada en el sector de la ceràmica. En este sentit "los empresaris d´Asebec han traslladat les dificultats que estan tenint per a poder atendre la necessitat de mà d'obra qualificada en les seues indústries. Una manca de personal que és greu i s'ha de reflexionar sobre el model formativo" exlplica Benlloch.

La primera de les accions que posa en marxa l'ajuntament, tindrà lloc dimarts que ve 9 de maig, en Fundació Flors, on acudiran responsables d´Asebec per a detallar a alumnes i famililares de 3r i 4t d´ESO les possibilitats dels cicles de formació professional.