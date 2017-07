Vila-real firma un nou pla d'asfalt fins a l'any 2019

El regidor de Servicis Públics, Francisco Valverde, va afirmar ahir la contractació d'un nou pla d'asfalt que seguirà vigent fins a l'any 2019. Els costos d'esta operació suposaran una inversió de 200 000 euros anuals. Des del consistori s'ha fet saber que es remodelaran 16 camins amb una extensió total de 10 km.

Aquesta setmana finalitzaran les primeres remodelacions amb un cost que ascendix als 60 000 euros. Els carrers de Xàtiva i Mestral, part del carrer la Pineda, les avingudes Castelló i França, el carrer Sagunt i la rotonda de Sant Manuel han sigut els vials en què ja s'han produït les intervencions.

"Tras comprovar els danys en molts d'aquestos vials, hem considerat mereixen ser presos com una prioritat per al departament que dirigisc", explicava el regidor. Aquest pla d'asfalt compta amb l'ajuda de la Diputació, dins del Pla Castelló 135, que destinarà 210.000 euros per a actuar en vies rurals.