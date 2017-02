Vila-real facilita l'accés als tràmits telemàtics amb ordinadors que habilita en la BUC.

Esta eina serà útil per a realitzar tràmits amb l'administració que admet el DNI electrònic com , Agència Tributària, la DGT o alguns ministeris.

Els veïns de Vila-real tenen a la seua disposició tres ordinadors amb lector de DNI electrònic. Els terminals estan ubicats en l'aula d'informàtica de la BUC.

La nova eina que facilita la regidoria de Noves Tecnologies, permetrà realitzar tràmit amb l'administració que admet el DNI electrònic com a mitjà d'identificació, com a Agència Tributària, la DGT, diferents ministeris o la Generalitat Valenciana, entre altres. "La solució permetrà per exemple, que les persones interessades a accedir a la bossa d'ocupació de Sanitat i que no disposen d'este tipus de dispositius puguen inscriure's en el procés, ja que només poden formalitzar-se les sol·licituds per internet i amb DNI electrónico", recorda Manyes. "También serà possible usarlos", agrega, "para la presentació telemàtica de la declaració de la renda, certificats d'empadronament, reclamacions al dret de pensió i accés telemàtic a bosses d'ocupació oficiales".

El DNIe certifica la identitat del ciutadà tant de manera presencial com també en transaccions telemàtiques, permetent firmar tot tipus de documents electrònics. Amb l´ús d´un dispositiu segur de creació de firma, la firma electrònica que s'efectua per mitjà del DNI té efectes jurídics equivalents als d'una firma manuscrita i és d'obligada acceptació per part de totes les Administracions Públiques.