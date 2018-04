Vila-real exportarà productes locals a la ciutat colombiana de Simijaca

L'Ajuntament de Vila-real ha tancat un acord de comerç amb el consistori de Simijaca -municipi colombià situat a 135 quilòmetres de la capital del país, Bogotà-, que permetrà que les empreses de la ciutat exporten els seus productes al país sud-americà. La signatura s´ha fet efectiva en Vila-real, ja que l´alcalde de Simijaca Germán Leonidas, ha visitat Vila-real en una missió comercial.

“Colòmbia està rebent una sèrie d'ajudes per al procés de pacificació que, concretament, el municipi de Simijaca vol aprofitar per a promocionar un parc industrial i invertir en productes de la nostra terra”, explica el regidor d'Economia, Xavier Ochando. Així, assenyala que “els representants colombians estan molt interessats en el sector de la construcció i les energies renovables, per la qual cosa és una bona oportunitat perquè les nostres empreses es promocionen i puguen exportar el seu producte”.

L'edil assegura que la delegació, durant la seua recent visita a Vila-real, a més de conèixer la ciutat van visitar empreses del sector tauleller, així com cooperatives, ja que “vénen d'una regió agropecuària on s'importa i exporta molta fruita i carn i estaven interessats a saber més sobre el funcionament d'aquest tipus d'empreses”.

D'altra banda, l'edil afirma que el viatge a Vila-real ha servit perquè els representants colombians contactaren amb l’UJI i es reuniren amb la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real. “Sabem que la Càtedra té projectes molt interessants que es podrien engegar a Colòmbia, però per a impulsar-los necessita comptar amb un soci allà”, afig, “d'aquesta manera, la fructífera col•laboració amb el nostre consistori s'estén també a la nostra universitat, amb resultats que es preveuen molt positius a nivell econòmic i també en l'àmbit de l'intercanvi de coneixements”.