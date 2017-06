Vila-real executa la meitat de les 33 propostes ciutadanes als presupostos.

La meitat de les 33 propostes que els ciutadans van proposar als presupostos participatius están en procés d´execució. Així ho ha anunciat la regidora de Participació Ciutadana, Gemma Gil, que ha titllat aquesta sisena edició dels presupostos participatius com “els pressupostos més socials i ecològics de la història, ja que els veïns s'han interessat més que mai per temes que afecten directament al benestar social”.

Les tres primeres propostes més votades pels ciutadans, i que es troben en son un Taller d'atenció a persones majors, dependents o amb discapacitat, la va canalitzar l'àrea de Serveis Socials a través de l'Aula Mentor, que ha oferit la formació entre els mesos d'abril i juny. La segona iniciativa és l'ampliació o trasllat dels horts urbans, dependent de la Regidoria d'Agricultura, Medi ambient i Canvi Climàtic, que actualment es troba en procés d'estudi per part dels serveis tècnics i administratius de l'Ajuntament, que en breu informaran sobre els avanços. La tercera més votada va ser la instal•lació de jocs adaptats per a xiquets amb discapacitat en els parcs infantils. En aquest cas, la Regidoria de Serveis Públics ha destinat 20.000 euros per a 12 intervencions en parcs de la ciutat. La intenció és realitzar sis actuacions aquest 2017 i sis més en 2018 i de moment ja hi ha tres infraestructures adaptades als jardins de la Maiorasga, Mestre Vidal (carrer Polo de Bernabé) i en el del Pilar. La resta s'executaran, previsiblement, a l'estiu.

Així mateix, de les reunions periòdiques que manté Gil amb la resta de regidors implicats en les propostes dels Pressupostos Participatius, es desprèn que altres intervencions com l'obertura del carrer Isabel de Villena o l'asfaltat de tres trams del carrer de les Corts Valencianes i Alfons el Magnànim estan també en procés, igual que la millora de la il•luminació al Termet, la campanya contra el maltractament animal –pendent d'una plica dins de l'ordenança de Convivència Ciutadana-, o la campanya per a la millora de la convivència entre cotxes, bicicletes i vianants, que es troba a expenses de conèixer les dates definitives de la seua realització. En aquest sentit, cal destacar que des de l'àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat ja s'ha realitzat la campanya sobre l'ús de l'intermitent a les rotondes i una altra sobre l'ús de la bicicleta i s'està pendent d'una plica per a realitzar un pla de Mobilitat que millore el transport públic d'autobusos.

També es té en compte, per part del consistori, la millora de la il•luminació del carrer de la Consolació, en procés d'execució, i l'avinguda de José Ramón Batalla, pendent d'iniciar-se. El pàrquing de camions és una altra de les propostes en marxa, per a la qual ja negocien tècnics de l'Ajuntament i transportistes i que compta amb un pressupost de 600.000 euros i un espai per a situar-se de 33.000 metres quadrats entre Porcelanosa i la depuradora mancomunada, prop de la futura ronda Sud-oest.

També està en execució la realització de més passos adaptats a diversos carrers de la ciutat i la renovació dels contenidors de reciclatge a la zona de Francesc Tàrrega, a la qual cosa se suma l'asfaltat dels trams més necessaris de l'avinguda de Itàlia, que forma part d'un pla de caràcter bianual, igual que la millora en l'asfaltat i les voreres al carrer de Pintor Gimeno Baró, entre altres propostes.

Quedaran pendents la remodelació del parc de la muntanyeta, enfront de la piscina coberta o l'eliminació de la pintura del carril bici del carrer Solades, a falta de conèixer el cost pressupostari i l'informe tècnic, entre d’altres.

Queden descartades, de moment, l'habilitació d'un museu de l'esport en el nou pavelló esportiu que es construïsca en lloc del J. B. Llorens i la inclusió de jocs en el jardí al costat de la BUC, el primer per inviabilitat econòmica i el segon projecte per situar-se al costat d'una zona d'estudi, on es necessita silenci per a les persones que acudeixen a fer ús de la biblioteca, tot i que s'ha decidit procedir a la neteja de la vegetació en la zona i a la millora del jardí.