Vila-real engega una campanya per salvar l´Hostal del Rei

L'Ajuntament de Vila-real acaba d'engegar la campanya informativa i de sensibilització i valorització del patrimoni enfocada a l'Hostal del Rei. Cartells, flyers i un vídeo són els principals elements a través dels quals es pretén fer difusió de la importància de mantenir aquest important immoble històric, el més antic i representatiu de la fundació de Vila-real, que es troba situat en plena plaça porticada i que és monument nacional i protegit.

El títol de la campanya és Recuperem el nostre patrimoni. Salvem l´Hostal del Rei, i preten “posar de manifest que parlem d'una joia per al patrimoni local, i per tant, cal salvar-ho; en segon lloc, recalca que és cosa de tots, l'Hostal del Rei no pot quedar en mans privades, ja que no és un immoble qualsevol, és com si s'haguera venut la torre Motxa, i finalment, destaca que qui perd els orígens, perd la seua identitat”, explica el regidor de Territori Emilio Obiol. “És una oportunitat històrica que no ens hauríem de perdonar deixar passar cap de les dues parts implicades”, apunta. Afig que “el que pretenem és que les instàncies oportunes s'adonen que aquest edifici ha de ser del poble i per al poble”.

A més del cartell, que es repartirà als establiments de la ciutat perquè els veïns puguen conèixer de manera gràfica els motius d'aquesta reivindicació, es lliuraran flyers en mà on s'inclou informació sobre les dates històriques més significatives que ha viscut l'edifici. També s´ha elaborat un video que circularà per les xarxes socials. El que també es preten en aquesta campanya “ es que siga cordial i que no s'entenga com cap tipus d'amenaça cap a ningú, però l'Ajuntament no renuncia al seu deure aconseguir i gestionar un símbol de la ciutat tan important i així ho farem” conclou Obiol.